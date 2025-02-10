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Губерниев о проведении Матча звезд КХЛ против НХЛ: «Сейчас это нереально. Им это не надо, думаю. Мы слабее»

— Как вам идея провести Матч звезд КХЛ против НХЛ?

Источник: Sports.Ru

— Мы можем сколько угодно сотрясать воздух, но сейчас это нереально. Им это не надо, я думаю. Это будет неравноценная история, потому что мы слабее. Чем? Ну вот чем футбольный клуб «Краснодар» слабее «Барселоны»? Тем мы и слабее.

Мы делаем все, чтобы соответствовать, чтобы развивать хоккей, подтягивать страны, но главный хоккей — в Национальной хоккейной лиге. Лучший, мирового уровня. Нам предстоит много сделать, чтобы соответствовать. И здорово, что в этом главном и великом мировом хоккее роль первой скрипки играют наши парни, — сказал комментатор.