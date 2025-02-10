Морозов о Матче звезд КХЛ в Новосибирске: «Ощущения отличные. Два дня прошли в полном аншлаге. Праздник удался»

Организация прошла на высшем уровне. Даже если по транспортным, логистическим моментам были вопросы, когда слышали про то, что это делалось на благо хоккея, Матча звезд КХЛ, то все вопросы сразу решались. Все это благодаря губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Он активно участвовал во всех рабочих группах, и поэтому праздник прошел [хорошо].