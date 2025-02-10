«Режет глаза, когда огромные ребята превращаются в маленьких, если кто-то сильно бросает. Все зависит от духа». Защитник «Автомобилиста» Воробьев о блоках

Когда выходишь в меньшинстве и видишь Григоренко, Нестерова, Бурдасова, то понимаешь, что тебе придется это делать. Ты себя готовишь уже: надо постараться помочь команде. Не могу сказать, что это важный аспект, но, если это помогает команде, я буду это делать. Надеюсь, меня ценят не только за блоки, но и за надежную игру, — сказал защитник «Автомобилиста».