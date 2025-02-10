Рабинер о критике Овечкина: «Ура-патриоты вопят: “Наш Саня — круче любого пиндоса!”, противоположно настроенные твердят, что сравнения с Гретцки быть не может. Не устают напоминать про Putin Team»

С противоположной стороны не устают напоминать про Putin Team, которая вообще-то, насколько помню, была актуальна только перед выборами 2018 года, которые и так всем понятно чем бы закончились, с Тим или без Тим. А в последние три года и даже более никаких заявлений на политические темы с его стороны не было, хотя многим, наверное, хотелось бы их услышать, особенно летом, когда он дома. Но не срастается. И, по мне, слава Богу.