— Следите ли за игрой Александра Овечкина? Способен ли он догнать Гретцки?
— Слежу. Я думаю, что ему по силам это сделать. Верю в это, — сказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
— Следите ли за игрой Александра Овечкина? Способен ли он догнать Гретцки?
— Слежу. Я думаю, что ему по силам это сделать. Верю в это, — сказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.