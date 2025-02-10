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Дюков о том, может ли Овечкин догнать Гретцки: «Ему по силам это сделать. Верю в это»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Следите ли за игрой Александра Овечкина? Способен ли он догнать Гретцки?

— Слежу. Я думаю, что ему по силам это сделать. Верю в это, — сказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.