Ожиганов о Fan ID в КХЛ: «Не дай Бог! По посещаемости футбольного чемпионата можно увидеть, насколько стадионы опустели. Это триггер для болельщиков»

— Да не дай Бог! По посещаемости футбольного Кубка и чемпионата можно увидеть, насколько стадионы опустели. Я вот сделал себе Fan ID — это не трудно, но для болельщиков это какой-то триггер.
— Может ли это послужить привлечению большего количества людей на хоккей?
— Не думаю. Люди же выбирают по интересам. Не могут же они просто переключиться с футбола на хоккей.
— Многие говорят о возможном возвращении Овечкина в «Динамо». Ждете его, чтобы вместе поиграть?
— Я с ним никогда нигде не пересекался. Конечно, хотел бы с ним в одной команде сыграть, — сказал защитник «Динамо» Игорь Ожиганов.