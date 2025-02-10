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Ожиганов о Fan ID в КХЛ: «Не дай Бог! По посещаемости футбольного чемпионата можно увидеть, насколько стадионы опустели. Это триггер для болельщиков»

— Если бы в хоккее придумали что-то вроде Fan ID…
Источник: Спортс"

— Да не дай Бог! По посещаемости футбольного Кубка и чемпионата можно увидеть, насколько стадионы опустели. Я вот сделал себе Fan ID — это не трудно, но для болельщиков это какой-то триггер.

— Может ли это послужить привлечению большего количества людей на хоккей?

— Не думаю. Люди же выбирают по интересам. Не могут же они просто переключиться с футбола на хоккей.

— Многие говорят о возможном возвращении Овечкина в «Динамо». Ждете его, чтобы вместе поиграть?

— Я с ним никогда нигде не пересекался. Конечно, хотел бы с ним в одной команде сыграть, — сказал защитник «Динамо» Игорь Ожиганов.