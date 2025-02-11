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Третьяк об отстранении России: «Позиция НХЛ важна, но они пока скромны в высказываниях, все в ожидании окончания СВО. Лучших хотят все, Овечкина кто не хочет видеть?»

Президент ФХР побеседовал с комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ».

Источник: Sports

— Есть Демидов, например. Про Никишина много сказано. Это хоккеисты СКА. Посмотрите, Демидов в каком расцвете. Понятно, что они, скорее всего, уедут, но тем не менее.

Звездочки есть. Посмотрите, в НХЛ Мичков играет, наши вратари. У нас сейчас 11 вратарей в НХЛ. Когда такое было? В некоторых клубах даже по два российских вратаря. Бобровский вообще сегодня звезда.

— А что касается молодежного чемпионата мира — все чаще из‑за океана говорят, что пора, пора. Это ярмарка талантов, это большой бизнес.

— Думаю, многое зависит от федераций Канады и Америки. Особенно Канады. У нас сегодня каскад звезд, которые есть здесь — в молодежной, юниорской лигах, в КХЛ. И у нас есть НХЛ.

Кто не попадает в плей‑офф, они приезжают на чемпионат мира. Овечкин в 13 чемпионатах мира участвовал. Они все тоже хотят стать чемпионами мира, чемпионами Олимпийских игр. А международная федерация не дает. Это нарушение прав человека, я так считаю.

— А если нам в этом вопросе объединиться с НХЛ, что ли? Потому что профессионалы приедут на Олимпиаду‑2026 после значительного перерыва. Здесь, наверное, позиция тех людей, которые платят деньги российским хоккеистам, важна.

— Она важна, но они пока очень скромны в своих высказываниях даже о Кубке мира. Почему? Они, по‑моему, все в ожидании окончания СВО. У меня такое ощущение.

Все в совокупности влияет. Все в ожидании. Конечно, хотят видеть лучших. Овечкина кто не хочет видеть? Там весь бум сейчас в НХЛ вокруг Овечкина и Гретцки, — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.