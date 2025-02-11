Третьяк об отстранении России: «Позиция НХЛ важна, но они пока скромны в высказываниях, все в ожидании окончания СВО. Лучших хотят все, Овечкина кто не хочет видеть?»

Кто не попадает в плей‑офф, они приезжают на чемпионат мира. Овечкин в 13 чемпионатах мира участвовал. Они все тоже хотят стать чемпионами мира, чемпионами Олимпийских игр. А международная федерация не дает. Это нарушение прав человека, я так считаю.