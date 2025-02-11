Никишин об отъезде в НХЛ: «Ничего не решу, пока сезон не закончится. Я в СКА занят, а в “Каролине” своей работой занимаются. Зачем по пустякам общаться?»

— Да, бывает, что общаемся. Но не более того. Ну, а что? Зачем им сейчас это, если у меня здесь пока дела. Я в СКА занят, а в «Каролине» своей работой занимаются. Зачем им по пустякам общаться? После пообщаемся, когда придет время.