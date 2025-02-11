Племянника легендарного хоккеиста задержали в Челябинске за взятку клюшками

ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев — РИА Новости. Директора спортивной школы в Челябинске задержали по подозрению в получении взятки клюшками на 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 21 мая 2024 года подозреваемый получил через посредника взятку — хоккейные клюшки общей стоимостью 200 тысяч рублей — от законного представителя воспитанника спортшколы за подготовку и выдачу документации о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Клюшки подозреваемый реализовал, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
По данным УФСБ, выявившего преступление, речь идет о директоре муниципального бюджетного учреждения допобразования «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова» (Челябинск). Как следует из информации на сайте учреждения, его директором является Павел Юрьевич Макаров — племянник выдающегося советского хоккеиста Сергея Макарова.
«В Челябинске задержан директор спортивной школы… В следственном отделе по Советскому району регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности (на момент совершения преступления) директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом “в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователями СК России проведены обыски по местам жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении.
Сергей Макаров — двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира. Родился 19 июня 1958 года в Челябинске, воспитанник местной школы хоккея. В семье было два старших брата, которые также увлекались хоккеем — Николай и Юрий.