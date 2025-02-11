Племянника легендарного хоккеиста задержали в Челябинске за взятку клюшками

По данным следствия, 21 мая 2024 года подозреваемый получил через посредника взятку — хоккейные клюшки общей стоимостью 200 тысяч рублей — от законного представителя воспитанника спортшколы за подготовку и выдачу документации о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Клюшки подозреваемый реализовал, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.