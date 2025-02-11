Казахстан учинил разгром 24:0 и вышел в полуфинал Азиады-2024

Казахстанцы уже в первом тайме сделали весовую заявку на победу, забросив в ворота соперника восемь безответных шайб. Отличились Руслан Оспанов (1-я минута), Кирилл Савицкий (2-я), Евгений Рымарев (3-я), Дмитрий Гренц (11-я), Кирилл Панюков (12-я), Роман Старченко (15-я), Дмитрий Гренц (17-я) и Вячеслав Колесников (19-я).