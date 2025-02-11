Казахстан учинил разгром 24:0 и вышел в полуфинал Азиады-2024

В ¼ финала подопечные Олега Болякина встречались с командой Гонконга и одержали победу со счетом 24:0.
Казахстанцы уже в первом тайме сделали весовую заявку на победу, забросив в ворота соперника восемь безответных шайб. Отличились Руслан Оспанов (1-я минута), Кирилл Савицкий (2-я), Евгений Рымарев (3-я), Дмитрий Гренц (11-я), Кирилл Панюков (12-я), Роман Старченко (15-я), Дмитрий Гренц (17-я) и Вячеслав Колесников (19-я).
Во втором периоде в воторах Гонконга побывали еще семь шайб. Голы на счету Старченко (24-я), Рымарев (28-я), Тамирлан Гайтамиров (30-я), Данил Бутенко (33-я), Колесников (38-я), Самат Данияр (39-я).
В заключительной 20-минутке Казахстан развил успех. Отличились Адиль Бекетаев (40-я), Панюков (43-я) Старченко (44-я), Самат Данияр (52-я в большинстве), Оспанов (54-я), Бекетаев (55-я), Гренц (56-я в большинстве), Гайтамиров (58-я в меньшинстве), Рымарев (58-я).