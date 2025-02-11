Овечкин — Скворцову: «Замечательный комментатор. Скажу как хоккеист — хоккеисту: “Рома, давай, держись!” На твоей стороне все спортсмены, поправляйся»

— Я так не скажу. Это всегда праздник. Но в этом году в НХЛ такого звездного матча нет. Поэтому какие тут могут быть торжества? У нас сейчас свой праздник, когда в паузу чемпионата игроки поехали отдыхать. А потом — готовиться ко второй части сезона.