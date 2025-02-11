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Овечкин — Скворцову: «Замечательный комментатор. Скажу как хоккеист — хоккеисту: “Рома, давай, держись!” На твоей стороне все спортсмены, поправляйся»

Комментатор был госпитализирован в одну из больниц Новосибирска, где в выходные прошел Фонбет Матч звезд КХЛ. Сообщалось, что Скворцову диагностировали черепно‑мозговую травму, но его жизни ничего не угрожает.

Источник: Спортс"

— Александр, вы слышали о том, что в КХЛ прошел Матч звезд? Может быть, какие‑то видео долетали из Новосибирска до Америки?

— К сожалению, вообще не смотрел.

— Вы от Матчей звезд за карьеру уже устали?

— Я так не скажу. Это всегда праздник. Но в этом году в НХЛ такого звездного матча нет. Поэтому какие тут могут быть торжества? У нас сейчас свой праздник, когда в паузу чемпионата игроки поехали отдыхать. А потом — готовиться ко второй части сезона.

— О происшествии с Романом Скворцовым слышали?

— Вот эта информация до меня как раз долетала. Замечательный комментатор! Помню его работу в эфире на «Матч ТВ».

Хотел бы сказать сейчас как хоккеист — хоккеисту: «Рома, давай, держись!» На твоей стороне все спортсмены. Поправляйся! — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

После нападения на Скворцова в Новосибирске возбудили уголовное дело.