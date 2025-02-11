Казахстан с разгромом вышел в ½ финала Азиады-2025: что дальше?

Ранее казахстанские хоккеисты одержали еще одну разгромную победу и вышли в полуфинал турнира, а затем стали известны все участники топ-4.
Расписание игр за медали Азиады-2025 с участием Казахстана
Полуфиналы (13 февраля)
- Первая пара: Казахстан — Китай
- Вторая пара: Южная Корея — Япония
Матч за третье место (14 февраля)
- Проигравший в первой паре — проигравший во второй паре
Финал (14 февраля)
- Победитель в первой паре — победитель во второй паре
Добавим, что казахстанские хоккеисты выиграли золото на четырех континентальных турнирах (1996, 1999, 2011 и 2017), а еще два раза финишировали с серебром (2003 и 2007).
За медали зимних Азиатских игр поборется и женская хоккейная команда, а казахстанская делегация выиграла еще две золотые медали на Азиаде-2025.