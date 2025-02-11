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Казахстан с разгромом вышел в ½ финала Азиады-2025: что дальше?

Сборная Казахстана по хоккею с разгромом вышла в полуфинал Азиатских играх в Харбине, а 13 февраля вступит в борьбу за медали турнира. Vesti.kz рассказывают о решающем этапе хоккейного турнира на Азиаде-2025.

Источник: icehockey.kz

Ранее казахстанские хоккеисты одержали еще одну разгромную победу и вышли в полуфинал турнира, а затем стали известны все участники топ-4.

Расписание игр за медали Азиады-2025 с участием Казахстана

Полуфиналы (13 февраля)

  • Первая пара: Казахстан — Китай
  • Вторая пара: Южная Корея — Япония

Матч за третье место (14 февраля)

  • Проигравший в первой паре — проигравший во второй паре

Финал (14 февраля)

  • Победитель в первой паре — победитель во второй паре

Добавим, что казахстанские хоккеисты выиграли золото на четырех континентальных турнирах (1996, 1999, 2011 и 2017), а еще два раза финишировали с серебром (2003 и 2007).

За медали зимних Азиатских игр поборется и женская хоккейная команда, а казахстанская делегация выиграла еще две золотые медали на Азиаде-2025.

Казахстан