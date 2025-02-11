Канада — США — главное противостояние современного хоккея. А вовсе не Канада — Россия

Американский хоккеист нынешнего поколения, защитник «Бостона» Чарли Макэвой говорит, что вырос на противостоянии Канады и США. И этому абсолютно не стоит удивляться. И в этом нет вообще никакой политики и стремления кому-то потрафить.
Если вдуматься, когда в последний раз был финал между Россией и Канадой на взрослом уровне в сильнейших составах?
Никогда.
Потому что это был эпический финал Кубка Канады 1987 года из трех матчей, когда «Кленовым листьям» противостояла сборная СССР. В российские времена ни одного такого финала не случилось. Хотя к нему было очень близко в Нагано-98, когда Буре забил пять финнам, а во втором полуфинале канадцы проиграли чехам по буллитам, и Гретцки не дали его исполнить, и он плакал в раздевалке, понимая, что это был его единственный шанс. И финал был между двумя странами, не представленными сейчас в Турнире четырех наций. И Гашек вместе с организованной чешской обороной нас обыграли, засушили.
А дальше были неоднократные финалы Канада — США. В Кубке мира-96 (американцы сенсационно выиграли). На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (канадцы взяли реванш). Наконец, на Олимпиаде в Ванкувере. Кросби тогда забил победную в овертайме, и та шайба вместе с клюшкой Сида и воротами, в которые это было сделано, сейчас красуются на одном из самых видных мест Зала хоккейной славы в Торонто. Потом еще канадцы выиграли сочинскую Олимпиаду и Кубок мира-2016, но в финалах соперники у них были другие. Но не Россия.
Так чему же мы удивляемся? Канада — США — три финала за последние 23 года. Канадцы с нами, еще называвшимися даже по-другому, — последний 38 лет назад.
МЧМ — другая история. Они каждый год. Их смотрят, их помнят. Но сказать, что на них растут, будет преувеличением. И мы можем возводить в культ Баффало-2011, а у Канады с Америкой, думаете, нечего этому противопоставить? Да завались. И в любом случае это не взрослый хоккей. Пацаны, а не боги.
Невозможно жить одной историей. Даже самой великой. Ее надо постоянно чем-то подпитывать, и тогда молодые будут о ней знать. А так — история у них формируется уже своя. И это — правда жизни.