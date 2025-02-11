Канада — США — главное противостояние современного хоккея. А вовсе не Канада — Россия

Потому что это был эпический финал Кубка Канады 1987 года из трех матчей, когда «Кленовым листьям» противостояла сборная СССР. В российские времена ни одного такого финала не случилось. Хотя к нему было очень близко в Нагано-98, когда Буре забил пять финнам, а во втором полуфинале канадцы проиграли чехам по буллитам, и Гретцки не дали его исполнить, и он плакал в раздевалке, понимая, что это был его единственный шанс. И финал был между двумя странами, не представленными сейчас в Турнире четырех наций. И Гашек вместе с организованной чешской обороной нас обыграли, засушили.