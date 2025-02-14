Ларионов о 4:1 с «Куньлунем»: «В “Торпедо” рады победе, игра имела большое значение — соперник недалеко от нас в таблице»

"Непростая игра. Понимали, что соперник находится недалеко от нас в таблице, поэтому игра имела большое значение.
Первый период получился не самым простым. Было обращение к команде после него, рад, что ребята откликнулись и забили хороший гол в конце второго.
В третьем периоде опытные ребята взяли на себя игру. Все четыре гола забили игроки с большим опытом. Мы рады победе", — сказал Ларионов.
«Торпедо» занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 55 матчах. «Куньлунь» идет 9-м, имея в активе 51 балл после 55 игр.