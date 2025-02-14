Квартальнов о 0:3 с «Витязем»: «Большинство должно было помочь “Динамо”, но оно не сработало. Нам не хватало энергии»

Понятно, что тяжело. Но я не снимаю ответственности с наших лидеров, сегодня было три большинства. Мы должны забивать в таких матчах, должно работать большинство. Мы должны были доставлять шайбу, мы должны были забить. Нам нужно искать моменты, чтобы бросать. Вся вот эта красота, передачи на дальнюю — это все красиво, но это не то. Нужно сыграть концентрированно и в простоту. Большинство должно было нам помочь, но оно не сработало.