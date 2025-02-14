Десятков о 3:0 с Минском: «Один из немногих матчей, где “Витязь” довел до победы благодаря самоотверженности и правильным действиям. При хороших играх мы часто уступали на последних минутах»

Абсолютно не обращали внимания при подготовке, что соперник играет второй матч за два дня. Вели подготовку собственную. Да, нам удалось посмотреть игру соперника против «Локомотива», по ней мы и разбирали. Но я не думаю, что для «Динамо» было какой-то трудностью так сыграть. Это накатистая команда, по движению одна из лучших и очень сбалансированная.