Беттмэн о возрождении Кубка мира: «Турниры с участием всех лучших очень важны для игроков НХЛ. Желание играть за свои страны заложено у них в ДНК»

Таким образом, начиная с Олимпиады-2026 турниры с участием лучших игроков мира будут проходить раз в 2 года.
"Международные турниры с участием всех лучших очень важны для наших игроков. Желание играть за свои страны заложено у них в ДНК. Хоккейным болельщикам это очень нравится.
Возобновление участия в Олимпиадах и проведение Кубка мира предоставят больше возможностей для как можно большего числа игроков представлять свои страны в соревнованиях лучших против лучших.
С проведением Турнира четырех наций и возвращением Кубка мира на постоянной основе НХЛ и профсоюз делают важный шаг вперед для подтверждения нашей приверженности международному хоккею", — сказал комиссионер НХЛ.
Отметим, что за 32 года пребывания Беттмэна в своей роли НХЛ провела Кубок мира (турнир стал преемником Кубка Канады) только 3 раза — в 1996, 2004 и 2016 году.
Кроме того, лига отказалась от участия в Олимпиадах в 2018 и 2022 году.