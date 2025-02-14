Андрей Коваленко о словах Уолша про желание видеть Россию на Кубке мира: «Профессионалам интересен спорт, а не политика. Важно и то, что без нас формат с 8 сборными не потянуть»

— Сто процентов! Профсоюз игроков НХЛ — влиятельная организация. Если бы не было мощной поддержки со стороны хоккеистов, его глава никогда бы не дал такой однозначный ответ. И это неудивительно: В НХЛ собраны профессионалы, им интересна профессия, спорт, а не политика. Отсюда непонимание того, почему сборная России вне соревнований.