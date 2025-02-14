Казахстан забил 5 голов Японии и забрал последнее золото Азиады

В решающем матче команда Олега Болякина встречалась с Японией.
В первом периоде казахстанцы забросили одну шайбу. На 18-й минуте отличился Андрей Буяльский.
Во втором периоде подопечные Болякина забили еще два гола. На 22-й минуте отличился Дмитрий Бреус.
А на 38-й минуте шайбу забросил Роман Старченко.
В третьем периоде дважды отличился Кирилл Панюков, забросивший шайбы на 43-й и 45-й минуте.
Таким образом, сборная Казахстана в пятый раз взяла золото Азиады в хоккее.
Напомним, до этого казахстанские хоккеисты выиграли золото на четырех континентальных турнирах (1996, 1999, 2011 и 2017), а еще два раза финишировали с серебром (2003 и 2007).
По итогам последнего дня соревнований у казахстанской делегации 20 медалей на Азиаде — четыре золотые, девять серебряных и семь бронзовых.
Ранее женская сборная Казахстана по хоккею завоевала серебро игр.