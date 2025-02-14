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Разгром принес Казахстану историческую медаль на Азиаде-2025

В рамках женского хоккейного турнира зимней Азиады-2025 состоялся заключительный матч, решивший судьбу медалей сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Источник: Сали Сабиров, НОК РК

В решающей встрече сошлись команды Японии и Китая.

В первом периоде японки забросили три шайбы, на что хозяйки турнира ответили одним голом.

Во втором периоде сборная Японии еще два раза огорчила соперниц доведя счет до 5:1.

В третьем периоде в воротах китаянок побывало еще три шайбы — 8:1.

После этого матча Япония набрала девять очков из девяти возможных и завоевала золото Азиады. У Казахстана шесть очков и серебряные награды. Китаянки набрали три балла, а кореянки остались без набранных очков.

Это серебро стало историческим для Казахстана. Ранее представительницы нашей страны три раза выигрывали золото (2003, 2007 и 2011), а в других случаях финишировали на третьей позиции (1996, 1999 и 2017).