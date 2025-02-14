Разгром принес Казахстану историческую медаль на Азиаде-2025

В решающей встрече сошлись команды Японии и Китая.
В первом периоде японки забросили три шайбы, на что хозяйки турнира ответили одним голом.
Во втором периоде сборная Японии еще два раза огорчила соперниц доведя счет до 5:1.
В третьем периоде в воротах китаянок побывало еще три шайбы — 8:1.
После этого матча Япония набрала девять очков из девяти возможных и завоевала золото Азиады. У Казахстана шесть очков и серебряные награды. Китаянки набрали три балла, а кореянки остались без набранных очков.
Это серебро стало историческим для Казахстана. Ранее представительницы нашей страны три раза выигрывали золото (2003, 2007 и 2011), а в других случаях финишировали на третьей позиции (1996, 1999 и 2017).