Александр Овечкин: «Не буду включать Турнир четырех наций. Смысл смотреть то, где не участвует Россия?»

— Евгений Малкин говорил в интервью «Матч ТВ», что ему интересен Турнир четырех наций, который проходит в НХЛ. А вы будете смотреть?
— Я думаю, что не буду включать Турнир четырех наций. А смысл смотреть то, где не участвует сборная России?
— Лучше потренироваться во время отпуска в Майами и голову разгрузить?
— Конечно, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Самсонов об Овечкине: «Саня обычно кричит всем вратарям нашим: “Сейчас я тебе зафигачу”. Хет-трик сделал с “Вегасом”, я тоже вошел в историю, помог чуть-чуть. Главное — рекордную не пропустить».