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Александр Овечкин: «Не буду включать Турнир четырех наций. Смысл смотреть то, где не участвует Россия?»

Соревнование с участием Канады, Швеции, США и Финляндии проходит в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля.

Источник: Спортс"

— Евгений Малкин говорил в интервью «Матч ТВ», что ему интересен Турнир четырех наций, который проходит в НХЛ. А вы будете смотреть?

— Я думаю, что не буду включать Турнир четырех наций. А смысл смотреть то, где не участвует сборная России?

— Лучше потренироваться во время отпуска в Майами и голову разгрузить?

— Конечно, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Самсонов об Овечкине: «Саня обычно кричит всем вратарям нашим: “Сейчас я тебе зафигачу”. Хет-трик сделал с “Вегасом”, я тоже вошел в историю, помог чуть-чуть. Главное — рекордную не пропустить».