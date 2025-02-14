Александр Овечкин: «Не буду включать Турнир четырех наций. Смысл смотреть то, где не участвует Россия?»

Самсонов об Овечкине: «Саня обычно кричит всем вратарям нашим: “Сейчас я тебе зафигачу”. Хет-трик сделал с “Вегасом”, я тоже вошел в историю, помог чуть-чуть. Главное — рекордную не пропустить».