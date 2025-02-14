Виктор Козлов о карьере игрока: «Повезло оказаться в “Вашингтоне”, где были Овечкин, Семин и Федоров. Сергей — столб, кремень и лидер, общение с ним приятно удивило»

— Какие люди оказали на вас особое влияние?
— Мне повезло оказаться в «Вашингтоне». Где играли Овечкин, Семин, Сергей Федоров. Общение с Сергеем — и в то время, и сейчас — меня приятно удивило. Сергей — столб, кремень. Я понимаю, почему «Вашингтон» тогда взял Федорова. Это большая личность. Лидер!
Повезло пересечься с Павлом Буре, потренироваться с Владимиром Валерьевичем Буре. Конечно же, Сергей Гончар и Сергей Брылин. Мне повезло, что рядом были большие личности, от которых можно многое было почерпнуть.
Одним словом — профессионалы и в хоккее, и по жизни, — сказал Виктор Козлов.
Виктор Козлов об отдыхе: «Новая Зеландия — уникальное место. Говорят, в Долине Напа очень красиво. В России — Байкал, Алтай и Башкирия».