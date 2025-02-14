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Виктор Козлов о карьере игрока: «Повезло оказаться в “Вашингтоне”, где были Овечкин, Семин и Федоров. Сергей — столб, кремень и лидер, общение с ним приятно удивило»

Сегодня главному тренеру «Салавата Юлаева» исполнилось 50 лет. В качестве хоккеиста он провел 897 матчей и набрал 537 (198+339) очков в НХЛ.

Источник: Спортс"

— Какие люди оказали на вас особое влияние?

— Мне повезло оказаться в «Вашингтоне». Где играли Овечкин, Семин, Сергей Федоров. Общение с Сергеем — и в то время, и сейчас — меня приятно удивило. Сергей — столб, кремень. Я понимаю, почему «Вашингтон» тогда взял Федорова. Это большая личность. Лидер!

Повезло пересечься с Павлом Буре, потренироваться с Владимиром Валерьевичем Буре. Конечно же, Сергей Гончар и Сергей Брылин. Мне повезло, что рядом были большие личности, от которых можно многое было почерпнуть.

Одним словом — профессионалы и в хоккее, и по жизни, — сказал Виктор Козлов.

Виктор Козлов об отдыхе: «Новая Зеландия — уникальное место. Говорят, в Долине Напа очень красиво. В России — Байкал, Алтай и Башкирия».