Виктор Козлов о карьере игрока: «Повезло оказаться в “Вашингтоне”, где были Овечкин, Семин и Федоров. Сергей — столб, кремень и лидер, общение с ним приятно удивило»

— Мне повезло оказаться в «Вашингтоне». Где играли Овечкин, Семин, Сергей Федоров. Общение с Сергеем — и в то время, и сейчас — меня приятно удивило. Сергей — столб, кремень. Я понимаю, почему «Вашингтон» тогда взял Федорова. Это большая личность. Лидер!