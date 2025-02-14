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Александр Овечкин: «Я динамовец. Поддерживаю и хоккейную, и футбольную команду. Только “Динамо”, только победа»

— Игорь Лещук рассказывал, как он приезжал в Америку и вы повели его на хоккей в НХЛ. Есть, значит, динамовское братство?
Источник: Спортс"

— А как может быть иначе? Я динамовец. Поддерживаю и хоккейное, и футбольное «Динамо».

Да, Лещук приезжал в прошлом году. Посмотрел, что к чему у нас в «Вашингтоне». Понятно, что самое главное я ему не показал.

— Что вы имеете в виду?

— Тайна. Но Игорь меня поймет и улыбнется. А так… «Динамо» — это мое, родное. Мама и папа у меня динамовцы. Только «Динамо», только победа, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых, он выступал за «Динамо» до переезда в Северную Америку.

Лещук рассказал, как Овечкин помог ему пройти в раздевалку «Вашингтона»: «Интересно, все в чисто американском стиле. Удивило, что после игры они ушли в тренажерный зал».