Дарюс Каспарайтис: «Овечкин в отличной форме, может еще играть и играть. Надеюсь, он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне, все шансы есть»

Он находится в отличной форме и может еще играть и играть. Надеюсь, что в этом сезоне побьет рекорд Уэйна Гретцки, у него есть все шансы на это, но если не получится, то в следующем уж точно", — сказал олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис.