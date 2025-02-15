Дарюс Каспарайтис: «Овечкин в отличной форме, может еще играть и играть. Надеюсь, он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне, все шансы есть»

"Да, сейчас мы занимаемся вместе. Не часто так делаем, но во время коронавируса была такая практика. Сейчас Александр живет рядом со мной и мы решили вместе пойти в спортивный зал.
Он находится в отличной форме и может еще играть и играть. Надеюсь, что в этом сезоне побьет рекорд Уэйна Гретцки, у него есть все шансы на это, но если не получится, то в следующем уж точно", — сказал олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
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