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Ансель Галимов поддержал мусульманский турнир по хоккею: «Передаю комплект спартаковской формы и клюшки муфтию Москвы, чтобы они были вручены лучшим игрокам состязаний»

Игрок «Спартака» поддержал проведение турнира среди команд Духовного управления мусульман Москвы (ДУММ), передав муфтию столицы Ильдару Аляутдинову памятные подарки с клубной символикой для лучших спортсменов соревнований.
Источник: Спортс"

«Я поддерживаю проведение турнира среди команд, составленных из мусульманских общин ДУММ, поэтому передаю комплект спартаковской формы и клюшки муфтию Москвы Ильдару Аляутдинову для того, чтобы они были вручены лучшим игрокам состязаний. Желаю достойных игр», — сказал нападающий «Спартака» Ансель Галимов.

Он добавил, что часто бывает в Соборной мечети Москвы.

«Если позволяет график игр и тренировок, иду в Соборную мечеть. Я вырос в Нижнекамске, через дорогу от дома у нас мечеть. Просыпался под азан, мне все это очень близко, это что-то родное», — сказал хоккеист.