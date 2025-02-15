Агент о том, что Гальченюк получит 90 млн рублей за сезон в «Амуре»: «Сумма не удивила, к Алексу был большой интерес. Такой же контракт мог быть и в другом клубе»

Контракт действительно немаленький. Ребята просят не раскрывать суммы, хотя зачастую информация появляется и она оказывается близка к достоверной, хотя не всегда. Это очень большие деньги, но сумма контракта нас не удивила, потому что к Гальченюку был большой интерес. Он мог получить такой же контракт по сумме и в другом клубе.