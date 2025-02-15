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Кагарлицкий о победной серии «Торпедо» из 4 матчей: «Поменяли игру в средней зоне и обороне. Тренерский штаб в хорошем контакте с командой»

— За счет чего у «Торпедо» в последнее время пошла победная серия? В чем прибавили по сравнению с неудачным январским периодом?

Источник: Sports

— Мы немножко поменяли игру, добавили. Поменяли определенные аспекты при игре в средней зоне и в оборонительной зоне. Да и не только в них — во всех зонах сделали изменения, за счет которых прибавили в игре. Не буду распространяться о подробностях, но определенные коррективы после неудач были. И, как видите, они дают положительный результат.

— На эти изменения повлияли перестановки в тренерском штабе в начале января, когда работавшего с защитниками Эдуарда Занковца сменил Игорь Уланов?

— Ну я не знаю, как конкретно эта перестановка повлияла на изменения. Может быть, мы бы и так пошли на них. В принципе могу сказать, что Занковец — хороший специалист, как и сменивший его Уланов. И те изменения, о которых говорю я, зависели не только от смены одного человека — это решение всего тренерского штаба, который в хорошем контакте с командой и донес эти моменты, — сказал форвард «Торпедо».