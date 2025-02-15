Кагарлицкий о победной серии «Торпедо» из 4 матчей: «Поменяли игру в средней зоне и обороне. Тренерский штаб в хорошем контакте с командой»

— Ну я не знаю, как конкретно эта перестановка повлияла на изменения. Может быть, мы бы и так пошли на них. В принципе могу сказать, что Занковец — хороший специалист, как и сменивший его Уланов. И те изменения, о которых говорю я, зависели не только от смены одного человека — это решение всего тренерского штаба, который в хорошем контакте с командой и донес эти моменты, — сказал форвард «Торпедо».