Яшкин о 3−3 в «зеленом» дерби: «Счет говорит сам за себя — все игры в сезоне были равными»

— Лучше у «Салавата» спросить, насколько он им помог. Да, забил в пустые ворота. Хорошо играл, как обычно.
— Против «Торпедо» был очень эмоциональный матч, особенно в концовке. Какие-то эмоции остались?
— Старались забыть тот матч. Такие игры бывают, на «Вечнозеленое дерби» особо не требуется настраиваться, все ребята прекрасно понимают, какая это игра. Играли неплохо, чуть-чуть не хватило реализации.
— «Вечнозеленое дерби» сезона завершилось со счетом 3−3 в серии, как оцените?
— Счет говорит сам за себя. Все игры были равными. Хотели победить в серии, но 3−3, — сказал капитан «Ак Барса».