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Беннетт сыграет за сборную Канады в матче с США на Турнире четырех наций. Он был центром 4-го звена команды на тренировке

Главный тренер канадцев Джон Купер подтвердил свое решение включить форварда «Флориды» в состав на матч с американцами.

Источник: Спортс"

«Будет интересно, если в какой-то момент Сэм и Мэттью Ткачак встретятся в углу», — сказал Купер.

В первой игре турнира против Швеции (4:3 ОТ) Беннетт остался в запасе. Ожидается, что обладатель Кубка Стэнли-2024 в составе «Пантерс» заменит в составе Трэвиса Конекны.

На тренировке в пятницу Сэм был центром 4-го звена сборной Канады и катался с Брэдом Маршандом и Сетом Джарвисом.

Третье звено канадцев полностью состояло из игроков «Тампы» (Брэндон Хэйгл — Энтони Сирелли — Брэйден Пойнт).

Состав первых двух звеньев не изменился (Сэм Райнхарт — Коннор Макдэвид — Митч Марнер, Марк Стоун — Сидни Кросби — Нэтан Маккиннон).

Матч Канада — США состоится 15 февраля в Монреале (начало по московскому времени — 16 февраля в 04:00).