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41-летний рекордсмен ЧМ по хоккею Амбюль завершит карьеру после этого сезона. Швейцарец принял участие в 19 турнирах и провел 141 матч

41-летний капитан «Давоса» объявил о своем предстоящем уходе из спорта.

Источник: Спортс"

В составе сборной Швейцарии Амбюль выступал на 19 чемпионатах мира и провел 141 матч — оба этих показателя являются рекордными. В 2013 и 2024 году он становился вице-чемпионом мира в составе швейцарцев.

В текущем году форвард может выступить на своем 20-м турнире. При этом завершение карьеры означает, что он не сыграет на домашнем ЧМ-2026.

Андрес также 5 раз выступал за национальную команду на олимпийских хоккейных турнирах. В его активе 6 побед в чемпионате Швейцарии — 5 с «Давосом» и 1 с «Цюрихом».