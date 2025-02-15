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Давыдов об уходе Сопина из «Динамо»: «Я не понял приглашения вратаря Миски. Были и огорчения с молодыми игроками, уехавшими в Америку. Тут как в песне — “по капельке, по

Спортивный директор московского клуба объяснил свое решение так: «Нарыв лопнул — накопились внутренние моменты, которые я не хочу выносить на обозрение. Долго к этому шел, пару раз писал заявление».
Источник: Спортс"

— Интернет эмоционально восприняли уход менеджера «Динамо» Алексея Сопина. А как восприняли его вы?

— В «Динамо» все спокойно, никаких эмоций, никто никого не убирал. Насколько понял, это была личная инициатива Алексея. Имеет полное право.

— Видели предпосылки такого решения?

— Я с самого начала сезона говорил о том, что не понял приглашения вратаря Миски. Были и огорчительные моменты с молодыми хоккеистами, которые уехали в Северную Америку.

Так что тут как в песне — «по капельке, по капельке, мы с вами набрались» (смеется).

— Курс «Динамо» не меняется?

— Нет, мы на победной волне. В последние дни очень хорошо остановили сильных соперников — СКА и «Спартак». Перед плей-офф это обнадеживает, — сказал трехкратный олимпийский чемпион.