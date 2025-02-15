Давыдов об уходе Сопина из «Динамо»: «Я не понял приглашения вратаря Миски. Были и огорчения с молодыми игроками, уехавшими в Америку. Тут как в песне — “по капельке, по

— Интернет эмоционально восприняли уход менеджера «Динамо» Алексея Сопина. А как восприняли его вы?
— В «Динамо» все спокойно, никаких эмоций, никто никого не убирал. Насколько понял, это была личная инициатива Алексея. Имеет полное право.
— Видели предпосылки такого решения?
— Я с самого начала сезона говорил о том, что не понял приглашения вратаря Миски. Были и огорчительные моменты с молодыми хоккеистами, которые уехали в Северную Америку.
Так что тут как в песне — «по капельке, по капельке, мы с вами набрались» (смеется).
— Курс «Динамо» не меняется?
— Нет, мы на победной волне. В последние дни очень хорошо остановили сильных соперников — СКА и «Спартак». Перед плей-офф это обнадеживает, — сказал трехкратный олимпийский чемпион.