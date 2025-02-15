Кожевников об Овечкине: «Захочет — пойдет к 1000 шайб. Сейчас главное — побить рекорд Гретцки, с каждой шайбой будет все тяжелее. Сопротивления будет больше, даже без политики»

39-летний капитан «Вашингтона» забросил 879 шайб в 1465 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он идет вторым в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).
— Сможет ли Овечкин после взятия рекорда Гретцки замахнуться на 1000 шайб в регулярках?
— Это будет зависеть от его желания. Мы можем говорить что угодно, прогнозировать. Но все зависит от Саши — захочет, значит, будет идти к тысяче шайб.
Сейчас главное — побить рекорд Гретцки, с каждой шайбой будет все тяжелее. Сопротивления будет больше, чтобы он не догнал Уэйна.
Все‑таки это национальный рекорд, даже не беря в расчет политику. К тому же, никто не захочет, чтобы именно в игре против них этот рекорд побили, — сказал двукратный олимпийский чемпион.