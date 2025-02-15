Сушинский об Овечкине: «Пауза в 2 недели не должна негативно сказаться на его состоянии. Пускай потренируется, отдохнет — и с новыми силами и эмоциями ринется в бой»

"Пауза продолжительностью в две недели не должна негативно сказаться на состоянии Овечкина. Пускай потренируется, отдохнет — и с новыми силами и эмоциями ринется в бой. Хоккеисты НХЛ во время вынужденного простоя не сидят без дела, а получают всю необходимую нагрузку, прописанную тренерами.