Терещенко о тренировках Овечкина с Каспарайтисом: «Видели Дарюса? Это машина. С ним Александр себя точно не запустит»

Напомним, ранее Александр Овечкин сообщил, что во время паузы в НХЛ у него будет небольшой тренировочный лагерь в Майами с участием экс-игрока лиги. Вчера он заявил, что тренируется вместе с Дарюсом Каспарайтисом.