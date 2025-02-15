Терещенко о тренировках Овечкина с Каспарайтисом: «Видели Дарюса? Это машина. С ним Александр себя точно не запустит»

Напомним, ранее Александр Овечкин сообщил, что во время паузы в НХЛ у него будет небольшой тренировочный лагерь в Майами с участием экс-игрока лиги. Вчера он заявил, что тренируется вместе с Дарюсом Каспарайтисом.
"Вы видели Дарюса? Это настоящая машина. Он был таким во время карьеры и нисколько не изменился после ее окончания — не прибавил ни грамма лишнего веса.
Это профессионал, который отлично знает, как должен готовиться профессиональный спортсмен. С ним Овечкин себя точно не запустит", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.