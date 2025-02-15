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Терещенко об Овечкине: «Если похудеет, в выносливости не прибавит, а потеряет в мощи и харизме. Он регулярно забивает, значит, набрал идеальный вес»

В текущем сезоне НХЛ капитан «Вашингтона» набрал 43 (26+17) очков в 39 матчах при полезности «+18».

Источник: Sports

"Похудев, в выносливости Александр точно не прибавит. Самое главное, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно. В текущем сезоне он регулярно забивает, а значит, набрал идеальный вес.

Понятно, что я не в курсе, сколько килограммов он набрал летом, но прекрасно осознаю, что россиянин понимает, что делает. Судя по статистике, сбрасывать ему ничего не надо.

Если же похудеет, гарантированно потеряет в мощи и харизме", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Овечкин с семьей и Орлов отдыхают на яхте в Майами во время паузы в НХЛ.

Овечкин тренируется с Каспарайтисом во время паузы в НХЛ: «Спасибо Касперу за помощь!».