Терещенко об Овечкине: «Если похудеет, в выносливости не прибавит, а потеряет в мощи и харизме. Он регулярно забивает, значит, набрал идеальный вес»

"Похудев, в выносливости Александр точно не прибавит. Самое главное, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно. В текущем сезоне он регулярно забивает, а значит, набрал идеальный вес.
Понятно, что я не в курсе, сколько килограммов он набрал летом, но прекрасно осознаю, что россиянин понимает, что делает. Судя по статистике, сбрасывать ему ничего не надо.
Если же похудеет, гарантированно потеряет в мощи и харизме", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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