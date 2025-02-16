Юдин о Кузнецове: «Полагаю, тренеры СКА переведут его на фланг. Он играл в “Вашингтоне” на краю в звене с Овечкиным и Бэкстремом. И сейчас принесет там больше пользы»

Думаю, после НХЛ ему тяжело настраиваться на такие команды, и это не его вина, просто надо привыкнуть. Полагаю, тренеры СКА переведут его на фланг. Он же играл в «Вашингтоне» на краю в звене с Овечкиным и Бэкстремом в центре. И сейчас в СКА на краю он принесет больше пользы.