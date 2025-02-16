Юдин о Кузнецове: «Полагаю, тренеры СКА переведут его на фланг. Он играл в “Вашингтоне” на краю в звене с Овечкиным и Бэкстремом. И сейчас принесет там больше пользы»

— Виноватых искать бессмысленно, выигрывают и проигрывают все одинаково, хоккей — командный вид спорта.
— Кого имел в виду главный тренер Роман Ротенберг на пресс-конференции?
— «Минус 3» никто не получил, но большая группа ребят закончила матч с «минус 2». Среди них выделю Евгения Кузнецова. Он проводит третью игру после травмы, с «Динамо» он сыграл неплохо, с «Барысом» и «Нефтехимиком» неважно.
Думаю, после НХЛ ему тяжело настраиваться на такие команды, и это не его вина, просто надо привыкнуть. Полагаю, тренеры СКА переведут его на фланг. Он же играл в «Вашингтоне» на краю в звене с Овечкиным и Бэкстремом в центре. И сейчас в СКА на краю он принесет больше пользы.
Вообще, не сказал бы, что для СКА это была провальная игра. Хорошо, что раскрывается молодежь. Короткий забил первую шайбу в КХЛ, сделал дубль, — сказал бывший игрок СКА и сборной России Александр Юдин.