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Юдин о Кузнецове: «Полагаю, тренеры СКА переведут его на фланг. Он играл в “Вашингтоне” на краю в звене с Овечкиным и Бэкстремом. И сейчас принесет там больше пользы»

— Кто виноват в поражении СКА?

Источник: Спортс"

— Виноватых искать бессмысленно, выигрывают и проигрывают все одинаково, хоккей — командный вид спорта.

— Кого имел в виду главный тренер Роман Ротенберг на пресс-конференции?

— «Минус 3» никто не получил, но большая группа ребят закончила матч с «минус 2». Среди них выделю Евгения Кузнецова. Он проводит третью игру после травмы, с «Динамо» он сыграл неплохо, с «Барысом» и «Нефтехимиком» неважно.

Думаю, после НХЛ ему тяжело настраиваться на такие команды, и это не его вина, просто надо привыкнуть. Полагаю, тренеры СКА переведут его на фланг. Он же играл в «Вашингтоне» на краю в звене с Овечкиным и Бэкстремом в центре. И сейчас в СКА на краю он принесет больше пользы.

Вообще, не сказал бы, что для СКА это была провальная игра. Хорошо, что раскрывается молодежь. Короткий забил первую шайбу в КХЛ, сделал дубль, — сказал бывший игрок СКА и сборной России Александр Юдин.