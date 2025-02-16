Кравец о 5:4: «Куньлунь» победил в непростой ситуации. «Витязь» вернулся в игру после того, как мы повели в две шайбы"

Да, было трудно, где-то присутствовали ошибки, но в целом все молодцы, играли друг за друга и в непростой ситуации победили «Витязь», который сумел вернуться в игру после того, как мы повели в две шайбы. Непросто после такого выиграть матч, мы очень рады, что победили. Нужно стараться играть каждый матч на пределе для того, чтобы цеплять очки.