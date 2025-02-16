Сохатский о Заврагине и Волохине в КХЛ: «Молодцы, я сразу увидел их потенциал. Надо учесть, что в “Югре” работает вратарская система»

— Во многом поэтому мы и видим там прогресс молодого вратаря Вязового, который в последнем матче «засушил» «Ак Барс». Я — воспитанник «Салавата», не раз играл в «зеленом дерби», знаю его уровень. Чтобы в нем сыграть на ноль, нужно быть готовым и технически, и психологически, — сказал вратарь клуба из Ханты-Мансийска.