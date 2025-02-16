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Сохатский о Заврагине и Волохине в КХЛ: «Молодцы, я сразу увидел их потенциал. Надо учесть, что в “Югре” работает вратарская система»

— Следите за тем, как себя проявляют в КХЛ ваши бывшие сменщики по «Югре» — Егор Заврагин из СКА и Евгений Волохин из «Сочи»?

Источник: Спортс"

— По возможности стараюсь за нашей молодежью следить. У Заврагина жесткая конкуренция в СКА. Да, непросто, но ее надо выдерживать и выходить на новый уровень. Волохин тоже находит свое игровое время в «Сочи», постепенно адаптируется к КХЛ. Молодцы.

— Ожидали, что оба войдут в КХЛ с парадного входа?

— Не удивлен. На первых же тренировках с Егором и Евгением увидел их потенциал. Молодые, фактурные вратари со своим стилем.

Тут надо учесть, что в «Югре» работает вратарская система, много внимания уделяется подготовке голкиперов. Мы, вратари «Югры», с нашими тренерами в свое время приезжали с мастер-классами в детскую школу, это клубная традиция. В том числе и поэтому много интересных ребят выходит из югорской системы.

— Тренер вратарей «Мамонтов Югры» Дмитрий Мезенцев с этого сезона работает в «Салавате Юлаеве»…

— Во многом поэтому мы и видим там прогресс молодого вратаря Вязового, который в последнем матче «засушил» «Ак Барс». Я — воспитанник «Салавата», не раз играл в «зеленом дерби», знаю его уровень. Чтобы в нем сыграть на ноль, нужно быть готовым и технически, и психологически, — сказал вратарь клуба из Ханты-Мансийска.