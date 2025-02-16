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Сборная США вышла в финал Турнира четырех наций, набрав 6 очков в 2 играх. У Канады, Швеции и Финляндии по 2 балла

Сегодня американцы обыграли сборную Канады (3:1) во втором матче на турнире. В первом матче команда под руководством Майка Салливана разгромила финнов (6:1).
Источник: Спортс"

Согласно регламенту турнира, за победу в основное время начисляется 3 очка, за победу за пределами основного времени — 2, за поражение за пределами основного времени — 1.

Таким образом, американцы с 6 очками обеспечили себе первое место по итогам предварительного раунда и вышли в финал.

У сборных Канады, Финляндии и Швеции в активе по 2 очка. В заключительном туре канадцам предстоит сыграть с финнами, а американцам — со шведами.

В случае равенства очков у двух команд первым дополнительным показателем будет результат личной встречи, у трех команд — число побед в основное время.

Таблица Турнира четырех наций.