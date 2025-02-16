Сборная США вышла в финал Турнира четырех наций, набрав 6 очков в 2 играх. У Канады, Швеции и Финляндии по 2 балла

Согласно регламенту турнира, за победу в основное время начисляется 3 очка, за победу за пределами основного времени — 2, за поражение за пределами основного времени — 1.
Таким образом, американцы с 6 очками обеспечили себе первое место по итогам предварительного раунда и вышли в финал.
У сборных Канады, Финляндии и Швеции в активе по 2 очка. В заключительном туре канадцам предстоит сыграть с финнами, а американцам — со шведами.
В случае равенства очков у двух команд первым дополнительным показателем будет результат личной встречи, у трех команд — число побед в основное время.
Таблица Турнира четырех наций.