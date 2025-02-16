Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали четвертую победу подряд в МХЛ

В воскресенье подопечные Андрея Михалева принимали «Тайфун» из Владивостока. Бобруйчане поразили чужие ворота по два раза в первом и третьем периодах, гости за 60 минут нанесли всего один точный бросок. Итоговый счет — 4:1 в пользу «Динамо-Шинника», авторами шайб у хозяев стали Дмитрий Тукач (дубль), Матвей Ладутько и Богдан Белкин, а Арсений Елисеев отдал три голевые передачи.