Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали четвертую победу подряд в МХЛ

В воскресенье подопечные Андрея Михалева принимали «Тайфун» из Владивостока. Бобруйчане поразили чужие ворота по два раза в первом и третьем периодах, гости за 60 минут нанесли всего один точный бросок. Итоговый счет — 4:1 в пользу «Динамо-Шинника», авторами шайб у хозяев стали Дмитрий Тукач (дубль), Матвей Ладутько и Богдан Белкин, а Арсений Елисеев отдал три голевые передачи.
В текущей домашней серии наша команда идет без поражений, ранее на этой неделе юные динамовцы дважды обыграли «Сахалинских Акул» (6:3, 14:1). «Шинники» продолжают возглавлять таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ, опережая московскую «Красную Армию» на 4 очка. Завтра бобруйский клуб проведет повторный поединок против «Тайфуна», начало в 19.00.