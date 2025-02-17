Спунер о 6:2 с «Ак Барсом»: «Авангард» был лучше, хотя не так часто, как они, играл в большинстве. У нас немного изменилась структура — очки идут"

Важная победа для нас. Уж лучше забивать сейчас, чем не забивать вообще. Голы идут — это великолепно. Мы сейчас делаем правильные вещи, отрабатываем нюансы. Мы доводим шайбы до ворот, они превращаются в голы, в начале сезона у нас с этим были сложности. Сейчас у нас немного изменилась структура, возможно, мне в ней комфортнее. Очки идут, и это не может не радовать.
Я не играл в меньшинстве где-то лет пять, наверное, в моем первом сезоне в Минске это было в последний раз до сегодняшнего дня. Потрясающе, что получилось не только нейтрализовать соперника, но и забить самому«, — сказал нападающий “Авангарда”.