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Кожевников о драке Мифтахова с Кульбаковым: «В хоккее можно сбросить негативную энергию, даже вратарям. Но это должно происходить во время игры, а не на рукопожатиях»

— Не понял хамство вратарей «Ак Барса» Билялова и Мифтахова после матча с «Торпедо». Да, в хоккее можно сбросить негативную энергию и подраться, даже вратарям. Но это должно происходить во время игры, а не на рукопожатиях.

Источник: Спортс"

— Как к ним относитесь?

— Хоккей, спорт — это эмоции. Честнее потратить их на льду, чем в ресторане. Поэтому рукопожатия в КХЛ лучше убрать. В наше время они были разве что на международных турнирах, там, считаю, и нужно их оставить.

Ну, а от хамства в КХЛ надо уходить. В стране сейчас трудное время, все внимание — СВО. Народу, республикам надо объединяться, а тут вратари «Ак Барса» устроили какое-то низкосортное шоу в стиле Мюнхенской конференции. В свое время даже Распаев в «Барысе» работал чище! — сказал двукратный олимпийский чемпион.