Кожевников о драке Мифтахова с Кульбаковым: «В хоккее можно сбросить негативную энергию, даже вратарям. Но это должно происходить во время игры, а не на рукопожатиях»

— Как к ним относитесь?
— Хоккей, спорт — это эмоции. Честнее потратить их на льду, чем в ресторане. Поэтому рукопожатия в КХЛ лучше убрать. В наше время они были разве что на международных турнирах, там, считаю, и нужно их оставить.
Ну, а от хамства в КХЛ надо уходить. В стране сейчас трудное время, все внимание — СВО. Народу, республикам надо объединяться, а тут вратари «Ак Барса» устроили какое-то низкосортное шоу в стиле Мюнхенской конференции. В свое время даже Распаев в «Барысе» работал чище! — сказал двукратный олимпийский чемпион.