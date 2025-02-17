Валерий Каменский: «Лучшие матчи в истории хоккея прошли между Канадой и Россией/СССР. И мы, и они преподносим это именно так. Ажиотаж перед будущими встречами будет еще больше»

Самые лучшие матчи в истории прошли между Канадой и Россией/СССР. И мы, и канадцы преподносим это именно так. Это две сильнейшие школы мирового хоккея. Когда они играют друг против друга, у таких матчей всегда большая реклама. И в России, и в Канаде ажиотаж перед будущими встречами будет еще больше.