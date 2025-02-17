Фукале об Овечкине и рекорде Гретцки: «Это будет великий момент в истории хоккея. Если пропустить рекордный гол, попадешь в хайлайты с миллионами просмотров»

— Думаете, Овечкин побьет рекорд уже в этом сезоне? Ему нужно еще 16 голов.
— Все только за этим и следят. И надеются, что увидят это на своем веку. Это будет великий момент в истории хоккея. Он на хорошей волне. Надеюсь, побьет как можно раньше — возможно, уже в этом сезоне.
— Если бы вы вернулись в НХЛ в следующем сезоне, хотели бы вы стать тем вратарем, которому Овечкин забьет рекордный гол, чтобы обойти Гретцки?
— Ну, это исторический гол. Никто не хочет пропускать, но, если доведется такой пропустить, ты попадешь в хайлайты с миллионами просмотров, ха-ха. Будешь постоянно себя видеть на экранах.
Наверняка его одноклубники тоже очень хотят запечатлеть для себя в памяти этот момент, будучи его участниками, — сказал вратарь «Трактора» Зак Фукале.
Овечкин тренируется с Каспарайтисом во время паузы в НХЛ: «Спасибо Касперу за помощь!».