Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фукале об Овечкине и рекорде Гретцки: «Это будет великий момент в истории хоккея. Если пропустить рекордный гол, попадешь в хайлайты с миллионами просмотров»

39-летний капитан «Вашингтона» забросил 879 шайб в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он идет вторым в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола).

Источник: Спортс"

— Думаете, Овечкин побьет рекорд уже в этом сезоне? Ему нужно еще 16 голов.

— Все только за этим и следят. И надеются, что увидят это на своем веку. Это будет великий момент в истории хоккея. Он на хорошей волне. Надеюсь, побьет как можно раньше — возможно, уже в этом сезоне.

— Если бы вы вернулись в НХЛ в следующем сезоне, хотели бы вы стать тем вратарем, которому Овечкин забьет рекордный гол, чтобы обойти Гретцки?

— Ну, это исторический гол. Никто не хочет пропускать, но, если доведется такой пропустить, ты попадешь в хайлайты с миллионами просмотров, ха-ха. Будешь постоянно себя видеть на экранах.

Наверняка его одноклубники тоже очень хотят запечатлеть для себя в памяти этот момент, будучи его участниками, — сказал вратарь «Трактора» Зак Фукале.

Овечкин тренируется с Каспарайтисом во время паузы в НХЛ: «Спасибо Касперу за помощь!».