Овечкин о Кузнецове: «Пожелаю ему здоровья, главное — без травм. Кузя всегда знает, что я ему говорю. Он молодец, только вперед»

— Насколько травмы, связанные с сотрясением мозга, — серьезная проблема для мирового хоккея? В КХЛ таких случаев в этом сезоне достаточно.
— Тут тяжело все подвести под одну систему. Это же хоккей, контактный вид спорта. Если я скажу, что не надо соперника бить в голову, то это будет смешно.
— Что вы желаете своему бывшему одноклубнику по «Вашингтону» Евгению Кузнецову, который недавно получил сотрясение мозга?
— Самое главное, чего ему пожелаю — это здоровье. Чтобы Кузя обходился без травм. Он всегда знает, что я ему желаю и говорю. Он — молодец. Только вперед! — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фукале об Овечкине и рекорде Гретцки: «Это будет великий момент в истории хоккея. Если пропустить рекордный гол, попадешь в хайлайты с миллионами просмотров».