Овечкин о том, сыграет ли 1500 матчей в НХЛ: «Никогда нельзя загадывать! Вы же видели, у меня была травма»

Напомним, Овечкин получил перелом ноги 19 ноября 2024 года в игре с «Ютой». Он вернулся на лед 29 декабря, пропустив 16 матчей.
— У вас есть мечта — провести 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ?
— Вы же видели, у меня была травма. Поэтому я не знаю, получится ли у меня до этой цели дойти. Никогда нельзя загадывать!
— Как идет строительство академии вашего имени в Москве?
— Стройка идет полным ходом. Я реально очень рад тому, что академия растет. У нас с ней связаны большие планы, — сказал капитан «Вашингтона».