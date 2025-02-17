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Овечкин о том, сыграет ли 1500 матчей в НХЛ: «Никогда нельзя загадывать! Вы же видели, у меня была травма»

39-летний капитан «Вашингтона» провел 1465 матчей в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и забросил 879 шайб.

Источник: Спортс"

Напомним, Овечкин получил перелом ноги 19 ноября 2024 года в игре с «Ютой». Он вернулся на лед 29 декабря, пропустив 16 матчей.

— У вас есть мечта — провести 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ?

— Вы же видели, у меня была травма. Поэтому я не знаю, получится ли у меня до этой цели дойти. Никогда нельзя загадывать!

— Как идет строительство академии вашего имени в Москве?

— Стройка идет полным ходом. Я реально очень рад тому, что академия растет. У нас с ней связаны большие планы, — сказал капитан «Вашингтона».