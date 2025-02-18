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Брэди Ткачак получил травму в игре США и Швеции на Турнире четырех наций. Мэттью Ткачак не сыграл из-за травмы, полученной в матче с Канадой

На 6-й минуте форвард американцев потерял равновесие и врезался во вратаря шведов Самуэля Эрссона, сбив ворота.
Источник: Спортс"

После этого Ткачак-младший провел еще одну смену продолжительностью 10 секунд, а потом ушел в раздевалку.

Вскоре он вернулся и вышел покататься во время телевизионного тайм-аута. Затем нападающий отыграл еще одну смену продолжительностью 14 секунд, после чего уже не выходил на лед, хотя и оставался на скамейке команды.

После первого периода стало известно, что капитан «Оттавы» снят с игры.

Отметим, что его старший брат Мэттью Ткачак не попал в заявку на матч из-за травмы нижней части тела, полученной в игре против Канады (3:1).

В финале турнира сборной США вновь предстоит встретиться с канадцами.