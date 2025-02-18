Брэди Ткачак получил травму в игре США и Швеции на Турнире четырех наций. Мэттью Ткачак не сыграл из-за травмы, полученной в матче с Канадой

После этого Ткачак-младший провел еще одну смену продолжительностью 10 секунд, а потом ушел в раздевалку.
Вскоре он вернулся и вышел покататься во время телевизионного тайм-аута. Затем нападающий отыграл еще одну смену продолжительностью 14 секунд, после чего уже не выходил на лед, хотя и оставался на скамейке команды.
После первого периода стало известно, что капитан «Оттавы» снят с игры.
Отметим, что его старший брат Мэттью Ткачак не попал в заявку на матч из-за травмы нижней части тела, полученной в игре против Канады (3:1).
В финале турнира сборной США вновь предстоит встретиться с канадцами.