Лайне о Финляндии на Турнире четырех наций: «Хорошая отправная точка на пути к Олимпиаде. Многие говорили, что мы не выиграем ни одного матча, это было даже в финских медиа»

"Было немало хорошего. В целом мы показали хороший хоккей, сыграли так, как и хотели. У нас был шанс добиться лучшего результата, но в конце концов это не имеет значения.
Перед турниром многие говорили, что мы не выиграем ни одного матча. Это было даже в финских медиа. Мы собирались доказать, что можем соревноваться с кем угодно.
В большинстве случаев мы показали, что готовы играть против этих ребят. Это хорошая отправная точка на пути к Олимпиаде, чтобы понять, на каком уровне мы находимся«, — сказал форвард “Монреаля”.