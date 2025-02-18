Аймурзин о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этой регулярке: «Поставил бы 10 тысяч рублей на то, что он справится с задачей»

— Особо не размышлял на эту тему. Мне кажется, Александр много забивал всегда. Просто предыдущий сезон получился для него не слишком удачным, вот все и разволновались. А сейчас он опять регулярно огорчает вратарей, как в молодости, и болельщики довольны.