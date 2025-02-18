Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аймурзин о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этой регулярке: «Поставил бы 10 тысяч рублей на то, что он справится с задачей»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Овечкин побьет рекорд результативности Уэйна Гретцки в текущей регулярке НХЛ?

— Если продолжит забивать каждую ночь, как сейчас, — вообще спокойно. Пока все идет к тому, что прежнее достижение падет. Посмотрите, что он творит, несмотря на травму.

Читал, что, согласно прогнозам самой лиги, это случится уже в ближайшее время. Я бы поставил 10 тысяч рублей на то, что он справится с задачей.

— Перед началом регулярки предполагали, что он будет смотреться настолько ярко?

— Особо не размышлял на эту тему. Мне кажется, Александр много забивал всегда. Просто предыдущий сезон получился для него не слишком удачным, вот все и разволновались. А сейчас он опять регулярно огорчает вратарей, как в молодости, и болельщики довольны.

— Как считаете, не стоит ли в России объявить день, когда Овечкин побьет достижение Гретцки, его именем?

— Идея интересная, но кто меня спросит? Очевидно, он навсегда войдет в историю мирового хоккея. С другой стороны, рекорды созданы для того, чтобы их били. Уверен, и свершение россиянина рано или поздно перепишут, — сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.