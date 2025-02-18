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Депутат Свищев о России и США: «Было бы неплохо сыграть товарищеский матч. Трамп неоднократно отмечал наших хоккеистов. Это было бы круто»

"Хорошее и своевременное предложение. По многим направлениям между Россией и США намечаются сближения позиций и восстановление отношений.

Было бы неплохо сыграть товарищеский матч между нашими странами. Трамп, например, неоднократно отмечал наших хоккеистов. Полностью поддерживаю такую идею. Хоккейный матч против США — это было бы круто. Там любят хоккей, любят Овечкина", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.