Депутат Свищев о России и США: «Было бы неплохо сыграть товарищеский матч. Трамп неоднократно отмечал наших хоккеистов. Это было бы круто»

Было бы неплохо сыграть товарищеский матч между нашими странами. Трамп, например, неоднократно отмечал наших хоккеистов. Полностью поддерживаю такую идею. Хоккейный матч против США — это было бы круто. Там любят хоккей, любят Овечкина", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.